أموال قطرية تدعم عون و«حزب الله»



تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017 الرياض (مواقع إخبارية) نسبت صحيفة «الوطن» السعودية إلى مصادر لم تحددها قولها إن دعما قطريا ماليا كبيرا وصل إلى تنظيم «حزب الله» الإرهابي بشكل غير مباشر عن طريق حلفائه في لبنان وعبر جمعيات ومخيمات في الداخل، وقالت «إن الرئيس ميشال عون تسلم قبل أسبوعين في القصر الجمهوري دعماً مالياً مقداره 20 مليون دولار، كصفقة تتضمن توافق توجهاته مع سياسات قطر، ومناهضة السياسة السعودية»، وأضافت «إن هذا المبلغ تم تقديمه إلى عون كهدية ومنحة عبر حقيبة قام بإيصاله مندوب قطري إلى القصر الجمهوري». وأضافت أن عون حليف استراتيجي للحزب، وقطر تريد بهذه الأموال دعم الحزب بطريقة غير مباشرة، بعيدا عن الضغوطات التي تتعرض لها بتهم تمويل الإرهاب. ونوهت المصادر أيضا إلى أن هناك جمعيات خيرية قطرية داخل لبنان تقوم أيضا بتمويل تنظيمات إرهابية تابعة للحزب، بينها جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة عيد الخيرية ومؤسسات أخرى، إضافة إلى وجود تمويل شخصي من تحت الطاولة تمارسه قطر.