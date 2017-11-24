قطر تتجاهل إيواء الإرهابيين وتزعم كشف خلايا بالمنطقة !

الدوحة (مواقع إخبارية)

زعم رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن بلاده كان لها دور في كشف خلايا إرهابية في المنطقة، خاصة في بعض دول الخليج، متجاهلا بشكل تام مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن إيواء بلاده العديد من المطلوبين في التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. كما ادعى في مقابلة مع تلفزيون قطر الحكومي أن مقاطعة الدول الأربع لبلاده مردها ما أسماه بـ»نجاح قطر إقليميا وعالميا»، لاسيما بعد استضافتها المقررة لكأس العالم 2022، من دون أن يتطرق بالتأكيد إلى فضائح الرشاوى المستمرة حول صفقات التصويت لهذا المونديال. وقال عن توقعاته بشأن الأزمة «إن لكل قضية إجراءات تمهيدية والجلوس إلى طاولة الاجتماع للحوار تحتاج إلى ترتيب مسبق، وهناك أمور يتم التوصل إليها حتى قبل الوصول إلى طاولة الحوار».

وكشف رئيس الوزراء القطري عن حزمة إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بينها إصدار قانون الإقامة الدائمة لغير القطريين، الذي يسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية، وتملك العقار السكني والاستثماري، والسعي لخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، والإعلان عن مشاريع استراتيجية، مثل المناطق الحرة الجديدة، وإصدار قانون لحماية المنتج الوطني، وتشجيع القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي، وقال «إن الإنتاج المحلي من الألبان سيبلغ 90% مع بداية العام المقبل».