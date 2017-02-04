بشـارات يخطف لقب شوط افتتاح الـ «3 نجوم» ببراعة

العين (الاتحاد)

خطف الفارس الأولمبي الأردني إبراهيم بشارات على صهوة الجواد «بو وي زد» صدارة الشوط الأول لبطولة العين الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم ببراعة، والتي انطلقت أمس الأول على الميادين الرملية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ومحمد راشد الناصري مدير عام النادي، رئيس الحدث، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، الشريك الحكومي الداعم للأحداث الرياضية كافة، شركة لونجين الراعي الماسي، بنك الاتحاد الوطني الراعي الفضي، شركة دودسون وهوريل الراعي البرونزي، شركة كوكا كولا وأواسيس ليفينج.

وأقيم الشوط الذي توج به الفارس إبراهيم بشارات بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيه 46 فارساً وفارسة، وأكمله من دون خطأ 18 فارساً، في حين تم استبعاد 4 فرسان، وانسحب فارسان قبل وصولهما إلى الحاجز الأخير.

ولم يجد الفارس إبراهيم بشارات عناء في حسم الشوط لمصلحته بالجواد «بو وي زد» (فايروس) بعد إكمال الجولة في الزمن الأفضل، وبلغ 54:48 ثانية، ونال به الصدارة، وبذلك يكون الفارس بشارات قد حقق الفوز في افتتاحية (3 نجوم) على ميدان نادي العين للفروسية كما فعل مع الجواد ذاته «فايروس» في افتتاحية بطولة دبي الدولية قبل أسبوع من الآن.