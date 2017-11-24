القحطاني: التفاهم مع تنظيم الحمدين صفحة طويت للأبد

القاهرة (مواقع إخبارية)

انتقد المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أمس الإعلام القطري لتحريفه تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قائلاً، إن التفاهم مع سلطة تنظيم الحمدين ليس خيارًا، بل صفحة طويت للأبد».

وكتب عبر حسابه على«تويتر»، «إعلام الظل يحاول تحريف تصريحات الجبير بصفاقة لا متناهية، الجبير قالها بوضوح إن تنظيم الحمدين وقع اتفاقية الإرهاب بسبب ضغطنا ومشكلة قطر صغيرة جدًا، ولدينا أمور أهم منها نقوم بالتركيز عليها». وأضاف:«باختصار..التفاهم مع سلطة تنظيم الحمدين ليس خياراً، بل صفحة وطويت للأبد».