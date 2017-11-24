شركتان قطريتان للغاز تبدآن خفض الوظائف

الدوحة (رويترز)

أبلغت مصادر مطلعة «رويترز» أمس أن شركتي «قطر غاز» «وراس غاز» لإنتاج الغاز بدأتا هذا الأسبوع تنفيذ تخفيضات في الوظائف. وكان من المخطط في البداية تنفيذ خفض الوظائف في يونيو بعد أن قررت قطر دمج وحدتي الغاز الطبيعي المسال التابعتين لقطر للبترول، وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول «إن اندماج الشركتين سيساعد في خفض تكاليف التشغيل بمئات الملايين من الدولارات في أكبر منتج للغاز المسال في العالم». وقال أحد المصادر إن بعض المهندسين تلقوا خطابات تعيين جديدة من الكيان الجديد المندمج، بينما تم إخطار آخرين بالاستغناء عنهم. وذكر مصدر آخر أنه جرى الاستغناء عن 500 موظف.