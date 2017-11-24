تونس: تعليق نشاط جمعيات لشبهات إرهابية وتبييض أموال

ساسي جبيل (تونس)

قال وزير العلاقة مع البرلمان والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان في تونس مهدي بن غربية إن وزارته أصدرت 974 تنبيها متعلقا بالجمعيات المشبوهة.

وأضاف ابن غربية أمس في جلسة مع البرلمان أنه تم إصدار 279 مطلب تعليق نشاط و152 مطلب حل ضد جمعيات بشبهات إرهابية وتبييض أموال.

كما تم إصدار 576 تنبيها بمخالفات مالية، و198 تنبيها لشبهات إرهابية وتبييض أموال و200 تنبيه بمخالفات عادية ضد عدد من الجمعيات.

كما كشف ابن غربية أنه تم إصدار 14 طلب تعليق نشاط جمعيات بمخالفات مالية و133 طلب تعليق نشاط لشبهات إرهاب وتبييض أموال و132 طلب تعليق بمخالفات عادية بالنسبة للعقوبات القضائية، إلى جانب 105 مطالب حل قضائي لجمعيات بشبهات إرهابية و47 طلب حل لمخالفات عادية.