27 قتيلاً باشتباكات في جنوب السودان



تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017 جوبا (رويترز) قال مسؤول بالحكومة المحلية في جنوب السودان أمس، إن 27 شخصاً قتلوا عندما هاجم متمردون القوات الحكومية. وقال بيتر ماكوث مالوال وزير الإعلام في ولاية ليتش الجنوبية، إن 3 جنود و24 مقاتلاً موالياً لزعيم المتمردين رياك مشار قتلوا في القتال الذي اندلع أمس الأول. ولم يعلن المتحدث باسم المتمردين عن عدد القتلى. وقال لرويترز إنه يحاول الوصول إلى القادة الميدانيين. وكما كان متوقعاً، تجدد القتال بين الجيش والمتمردين مع بداية موسم الجفاف. وقال دبلوماسيون ومحللون لرويترز في وقت سابق، إن من غير المرجح استئناف محادثات السلام لإنهاء الحرب التي أودت بالفعل بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا.