رسالة إلى خادم الحرمين من أمير الكويت

الرياض، الكويت (وكالات)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وسلم الرسالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقباله من قبل الملك سلمان في قصر اليمامة بالرياض. ونقل الشيخ صباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات أمير دولة الكويت. وكان وزير الخارجية الكويتي وصل في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وفي الكويت أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى صباح أمس بعد فحوص طبية ناجحة، وذلك بعد يوم من دخوله المستشفى إثر إصابته بنزلة برد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح قوله:«بفضل الله وعنايته فقد غادر أمير الكويت المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح».