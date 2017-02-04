الملا يكرم نجوم منتخب الشباب للدراجات

دبي (الاتحاد)

تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم لمواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة قام عاصم محمود الملا مدير منتخب الشباب للدراجات بتكريم نجوم المستقبل في منتخب الشباب الدين حققوا نتائج جيدة في بطولة التعاون الثامنة للمضمار التي أقيمت مؤخراً في مضمار زايد الدولي، وهم راشد عبد الله سويدان وحمد عبد الله المهيري وعمر جاسم الذين نجحوا في الفوز بالعديد من الميداليات على المستوى الفردي. وأشاد الملا خلال التكريم بنجوم المستقبل الذين يعتبرون الجيل الثاني لمنتخب الكبار ويعدهم اتحاد الدراجات بخطط وبرامج طموحة لمواصلة التفوق وتحقيق الإنجازات المشرفة ليكونوا الواجهة المضيئة لدراجات الإمارات في المستقبل القريب، وقدم لهم الشكر على جهودهم، متمنياً لهم دوام التوفيق، وأن يكون القادم أفضل وتظل دراجات الإمارات دوماً في المقدمة. وأثنى النجم الصاعد راشد عبد الله سويدان بطل الخليج والعرب والحاصل على جائزة الإبداع الرياضي كأفضل لاعب صاعد على هذه المبادرة الطيبة من عاصم الملا السباق دائماً في تكريم المتميزين، وأكد أن التكريم سيكون دافعاً لهم لمضاعفة جهودهم، وأن يكونوا دائماً على قدر ثقة واهتمام مجلس أدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات الوطنية وقدم له الشكر نيابة عن المكرمين على تلك المبادرة التي يتميز بها ويحرص عليها من أجل دعم اللاعبين وتشجيعهم.

وأعرب سويدان عن أمنياته في تحقيق نتيجة مشرفة لدراجات الإمارات خلال مشاركته القادمة في بطولة آسيا للمضمار التي تقام في الهند من 6 إلى 10 فبراير الجاري.