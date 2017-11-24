الحريري يحث على تقديم مصلحة لبنان

بيروت، طهران (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس، إن الفترة الأخيرة كانت أشبه «بصحوة» تدفع جميع اللبنانيين لتقديم مصلحة بلدهم على أي قضايا إقليمية أخرى. وقال الحريري في المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت إن «المرحلة التي مرت تشكل صحوة لنا جميعاً لننظر إلى مصلحة لبنان أولاً قبل أن ننظر إلى المشاكل حولنا، فالمشاكل التي تحيط بنا مهمة، ولكن لبنان أهم، وعلاقاتنا مع أشقائنا العرب يجب أن تكون الأساس، وعلينا أن نبحث في كل الوسائل لنتمكن من الوصول لأن يكون للبنان نأي حقيقي وصريح بالنفس وليس بالقول فقط ولكن بالفعل أيضاً». وتابع الحريري «يجب أن نقف على قدمينا في بلدنا لبنان، ونتكاتف جميعاً لمصلحته».

وفي سياق متصل، دافع «الحرس الثوري» الإيراني عن سلاح ميليشيا «حزب الله» الإرهابي غير الشرعي، داعياً لإمداده بأفضل الأسلحة ورفض أي تفاوض حول مصيره. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد في «الحرس الثوري» محمد علي جعفري قوله، «يجب تسليح حزب الله لقتال عدو الأمة اللبنانية، بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض».

ترامب يؤكد للحريري دعم أميركا استقرار لبنان

بيروت (د ب أ)

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس رسالة تهنئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة عيد الاستقلال أكد فيها دعم بلاده استقرار لبنان.

وقال مصدر رسمي لبناني إن ترامب أعرب في رسالته «عن تقدير الولايات المتحدة للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية». وأكد «أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود لبنان لحماية استقراره واستقلاله وسيادته». ولفت ترامب في رسالته إلى «أن لبنان كان شريكا قوياً مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف»، مؤكدا «وقوف بلاده بثبات مع لبنان».