دعوة للإسراع باعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

القاهرة (وام، الاتحاد)

دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. وطالب المجلس في ختام أعمال دورته الـ33 أمس بمقر الجامعة العربية الدول العربية برئاسة الإمارات،بتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات.

وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل العرب. وضم وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة سلطان راشد المطروشي وكيل وزارة العدل، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، وحمدان محمد راشد الخميري مدير مكتب وزير العدل.

وأكد الظاهري في كلمة له عقب تسلمه رئاسة المجلس، على أهمية الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث يتضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لدراستها بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة.

وفي ختام أعماله دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية للمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه ومنع حركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.