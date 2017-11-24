الدور الثاني للدوري ينطلق 10 يناير

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة الفنية لدوري المحترفين تعديلات أجندة موسم 2017-2018 على ضوء التنسيق بين اتحاد كرة القدم ولجنة دوري المحترفين، حيث تقرر تعديل موعد مباريات الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي لتقام 21 و22 ديسمبر، بدلاً من الموعد السابق 28 و29 ديسمبر، وذلك لارتباط منتخبنا الأول بمعسكر إعدادي من التاسع إلى 23 ديسمبر، كما تم تحديد موعد الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة لتقام مبارياته 28 و29 ديسمبر المقبل.

فيما تقرر أن يقام سوبر الخليج العربي الذي يجمع الجزيرة بطل النسخة السابقة من دوري الخليج العربي، والوحدة بطل كأس رئيس الدولة 4 أو 5 يناير 2018، على أن ينطلق الدور الثاني لدوري الخليج العربي 10 و11 يناير 2018.

وحددت اللجنة الفنية 19 يناير 2018 موعداً لإقامة مباراة الجزيرة والوحدة والمؤجلة عن الجولة 11 بسبب مشاركة الجزيرة في كأس العالم للأندية.

وعقدت اللجنة الفنية اجتماعها الدوري الثالث مساء أمس الأول بمقر اللجنة في أبوظبي، وترأس الاجتماع عبد الحميد المستكي، عضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وحضره ناصر

عبدالله ومنصور عبدالله عضوا اللجنة، وطه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات.

وناقشت اللجنة الفنية تقريراً يتضمن الحالات التي تم تداولها في الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، بشأن تصرفات بعض الجماهير تجاه اللاعبين، وأكدت اللجنة أنها ترفض أي مظهر من مظاهر العنصرية أو الإساءة في ملاعب دورينا، مؤكدة عدم استلامها لأية مخاطبات رسمية من الجهات المتضررة تفيد ذلك، وفي هذا الصدد قررت اللجنة مخاطبة الأندية وحثها على ضرورة التواصل مع لجنة دوري المحترفين في حال رصدت أياً من الحالات التي تراها مسيئة للاعبيها.