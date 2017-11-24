دورة نخبة حكام آسيا تختتم اليوم

دبي (الاتحاد)

يواصل 70 حكماً من النخبة الآسيوية تدريباتهم اليومية ومحاضراتهم النظرية في دبي، ضمن فعاليات الدورة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لحكام الساحة ومساعدي الحكام حتى 30 نوفمبر الجاري، ويحاضر فيها السعودي علي الطريفي، إلى جانب مدربين وخبراء من الاتحاد الآسيوي.

وقال الطريفي: المرحلة الأولى للدورة المتقدمة تختتم اليوم، وتستضيفها الإمارات بفضل الإمكانيات المتقدمة والبنية التحتية الجيدة التي تتمتع بها، ما أتاح لنا تنظيمها بسهولة ويسر.

ويشارك في المرحلة الثانية للدورة، والتي تنطلق بعد غد 10 من حكام الإمارات هم، يعقوب الحمادي، سلطان عبد الرزاق، عمر آل علي، عادل النقبي، إضافة إلى المساعدين، أحمد الراشدي، زايد داوود، جاسم عبد الله، سبت عبيد، مسعود حسن، جمعة المخيني، علي راشد النعيمي.

ويشارك في الورشة 36 حكماً دولياً للساحة مرشحين للمشاركة في مونديال روسيا 2018، وتضم القائمة 6 حكام من آسيا وهم، محمد عبدالله حسن «الإمارات»، نواف شكر الله «البحرين»، رافشان إيرماتوف «أوزبكستان»، علي رضا «إيران»، فهد المرداسي «السعودية»، وساتو ريوجي «اليابان»، و6 من أفريقيا و6 من الكونكاكاف و6 من أميركا الجنوبية، وحكمان من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى 10 حكام من قارة أوروبا.

وتعتبر الورشة هي الأخيرة بالنسبة لحكام الساحة، إذ تتم عملية الاختيار النهائية للحكام الذين يشاركون في مونديال 2018 بعد ختامها.