اجتماع مع الإعلام لإنجاح مهمة الجزيرة

دبي (الاتحاد)
عقد اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً مع وسائل الإعلام، بهدف تنسيق الجهود لإنجاح مهمة الجزيرة، في مشاركته بكأس العالم للأندية في أبوظبي، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي للمرة الثالثة.
شهد الاجتماع محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عضو اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق، ومن الجزيرة محمد الخضيري مديرة إدارة ومنصور اليافعي مدير العلاقات العامة والفعاليات، وعبد القادر حسن مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة.
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بدوره قال حسن الجسمي، إن هناك تنسيقاً بين اتحاد الكرة والجزيرة، لإنجاح مهمة «فخر أبوظبي»، مشيراً إلى أنها رؤية الاتحاد بضرورة دعم أندية الإمارات خلال مهام تمثيلها الوطن في أي منافسات قارية أو دولية.
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