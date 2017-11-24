السركال يستقبل هاني أبوريدة

دبي (الاتحاد)

استقبل يوسف يعقوب السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة، المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار زيارة الأخير لرئيس الهيئة، وتقديم التهنئة بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

وهنأ السركال ضيفه، بمناسبة تأهل مصر إلى كأس العالم بروسيا 2018، وشهد اللقاء تأكيد رئيس الهيئة على دعم ومساندة الاتحاد المصري الشقيق ومنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين في الإمارات ومصر، وحرص القيادة الرشيدة في الدولتين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والشراكة في جميع المجالات، بما فيها الرياضة، وتأتي الزيارة، لتأكيد العلاقات الطيبة مع المؤسسات الرياضية في البلدين الشقيقين.

من ناحية أخرى، احتفت اللجنة التنفيذية للسعادة والإيجابية بالهيئة العامة للرياضة بالسركال، بمناسبة الثقة الغالية التي حظي بها من قيادتنا الرشيدة، والتكليف السامي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك من خلال الحفل المبسط الذي أقامته بحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة، والأمناء المساعدين عبد المحسن فهد الدوسري وخالد المدفع، إلى جانب حصة الطنيجي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية بالهيئة وأعضاء اللجنة.

وأهدت «تنفيذية السعادة والإيجابية» السركال مجموعة من اللوحات التي حملت صوراً تاريخية ونادرة لرئيس الهيئة العامة للرياضة في مناسبات سابقة أبرزها الصورة التي جمعته بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نهائي كأس الخليج «خليجي 18» التي أقيمت في العاصمة أبوظبي وتُوج بلقبها منتخبنا الوطني.وأعرب السركال رئيس عن سعادته بالاحتفالية التي وصفها بالمفاجأة السارة، موجهاً شكره للجنة التنفيذية للسعادة والإيجابية برئاسة حصة الطنيجي على الجهود المبذولة في خلق وتعزيز بيئة عمل سعيدة تبث الطاقة الإيجابية وتحفز على الإبداع.