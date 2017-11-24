تقديم معسكر «الأبيض» إلى 9 ديسمبر يهدد إقامة تجارب قوية

معتز الشامي (دبي)

على غير المتوقع، اختيار الجهاز الفني للمنتخب، إقامة تجمع لـ «الأبيض» من 9 إلى 23 ديسمبر المقبل، وخوض وديتين على الأقل، ما يهدد فرص توفير تجارب قوية، لاستمرار أغلب دوريات العالم خلال هذا التوقيت.

ويعد تقديم المعسكر بمثابة، إضاعة فرصة استغلال توافد المنتخبات الأوروبية والآسيوية، لإقامة معسكراتها الشتوية في دبي، منذ بداية يناير المقبل، وبالفعل تلقى الاتحاد طلبات من منتخبات السويد، فنلندا، وسلوفاكيا للعب أمام «الأبيض» ودياً في يناير، بينما يعني تقديم التجمع صعوبة مواجهة تلك المنتخبات، التي تتمسك حتى الآن باللعب في يناير.

وبدأت إدارة المنتخبات الوطنية، في الاتصال بمنتخبات أوروبية ولاتينية وأفريقية وآسيوية، للبحث عن منتخب بديل، يمكنه مواجهة «الأبيض» في التجمع المقبل، وعلمت «الاتحاد» أن اتصالات جرت مع التشيك، الجزائر، كوريا الجنوبية، الكاميرون، الصين، بينما ينتظر الاتحاد الرد الرسمي لتلك المنتخبات مع استمرار البحث عن بديل.

ويعد معسكر ديسمبر هو الثاني للمنتخب تحت قيادة الإيطالي زاكيروني، ويتوقف المنتخب عن التجمعات حتى أواخر مارس المقبل، في أيام الفيفا الودية، وطلب زاكيروني الحصول على 10 أيام تقريباً خلال تلك الفترة، وخوض وديتين دوليتين، مع منتخبات قوية، خاصة من أوروبا وآسيا.

وينتهي الموسم بداية مايو المقبل، دون أي تجمعات، حيث ينتظر أن يتجمع «الأبيض» مرة أخرى في الصيف للاستفادة من الوديات التي يمكن أن تتاح أمام المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قبل أسابيع من انطلاق البطولة، فضلاً عن دراسة الجهاز الفني فرصة إقامة تجمع أوروبي للمنتخب في الصيف.

وكانت لجنة المنتخبات أكدت ضرورة دعم الجهاز الفني للمنتخب في مهمته مع «الأبيض»، بتوفير معسكرات مكثفة للمنتخب خلال العام المقبل، بل تحدث نائب رئيس الاتحاد، عن توفير تجمع كل شهر للمنتخب لأهمية المرحلة المقبلة.

وتفيد المتابعات أن اتحاد غرب آسيا يتجه إلى تأجيل بطولة غرب آسيا للمنتخبات كما سبق وأن أشارت «الاتحاد»، ما يعني الاكتفاء بالتجمع المقبل للمنتخب، والبحث عن منتخبات متاحة، وينتظر أن يكون البديل، من دول غرب آسيا ومنها الأردن، أو البحرين وعُمان، يضاف إلى ذلك استمرار التواصل مع منتخبات لاتينية وأفريقية وآسيوية، لترتيب وديات خلال الفترات المقبلة، بينما يكون الخيار الأوروبي أمام لجنة المنتخبات، هو مواجهة الفرق التي غابت عن المونديال، خلال التجمع المقبل في ديسمبر.

على الجانب الآخر، تراجع منتخبنا الوطني مركزاً واحداً، في التصنيف العالمي، ليصل إلى الترتيب ال 73، فيما حافظت ألمانيا بطلة العالم وكأس القارات على الصدارة، فيما بقيت تونس الأولى عربياً، بصعودها مركزاً واحداً، حيث أصبحت في المركز 27 أمام مصر التي تراجعت مركزين، وأصبحت في المركز 31.وحقق المغرب الذي ظفر ببطاقته إلى العرس العالمي للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 1998، قفزة كبيرة بثمانية مراكز ليصبح في المركز 40 عالمياً والثالث عربياً والخامس أفريقياً، وبقيت السعودية في المركز 63 أمام الجزائر (64) التي ارتقت مركزين، رغم فشلها في التأهل للعرس العالمي.