جوجاك «نجم الشباك» في «الليلة العنابية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رغم أن التألق جماعي لـ «العنابي» أمام «الملك»، ونجاح أكثر لاعب في تقديم مباراة رفيعة المستوى، إلا أن الدولي المجري بلازس جوجاك يستحق أن يكون «نجم الشباك» بلا منازع، وفرض نجوميته على الجميع بالمستوى المتميز الذي قدمه، وضبطه لإيقاع «أصحاب السعادة» طيلة عمر المواجهة الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم.

ويعد جوجاك مفتاح الانطلاقة القوية، بإحرازه هدف «العنابي» الأول، بمتابعته للكرة التي ارتدت من دفاع الشارقة، بعد فاصل مهاري للمغربي مراد باتنا، فضلاً عن أنه صنع الهدف الثاني من الركنية التي نفذها وحولها شانج ريم برأسه في المرمى، بجانب تحركاته «المكوكية» في الملعب وقيامه بالتمويل لزملائه في الخط الأمامي، والأدوار الدفاعية التي قام بها، قبل أن يكمل تيجالي الثلاثية العنابية في الشباك الشرقاوية.

وهدف جوجاك مساء أمس هو الثاني له هذا الموسم، والعاشر له في دوري الخليج العربي، خلال 31 مباراة خاضها في البطولة من الموسم الماضي.وحفلت المباراة بالعديد من المشاهد السعيدة لـ «العنابي» الذي كان حضور جمهوره في المدرجات دون المتوقع، خاصة أنها آخر مباريات الفريق على ملعبه هذا الموسم، بجانب أنها تأتي بعد تعثر الوصل المتصدر والعين الثاني بالتعادل أمس أيضاً، وبالمقابل كانت المحصلة حزينة لـ «الملك» الذي تلقى الخسارة الأولى في مرحلة العنبري، ومع ذلك فإن قرابة 4 آلاف مشجع رسموا لوحة زاهية في المدرجات المقابلة للمقصورة الرئيسة، وكان تيفو الوداعية، حاضراً والتشجيع المثالي طوال المباراة، بل امتد الكرنفال «العنابي» إلى ما بعد المباراة في مشهد رائع، وهتفوا بأسماء جميع نجوم الفريق، الذي تجاوز اختباراً صعباً، وحافظ على الأداء الرفيع الذي يقدمه منذ انطلاقة الموسم.

وقادت ثلاثية «العنابي» الفريق لأن يكون صاحب أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن برصيد 21 هدفاً أحرزها في 9 مباريات، وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين فقط، ورغم كل هذه المكاسب خرج الوحدة بخسارة نجم المواجهة جوجاك الذي نال الإنذار الثالث، والحال نفسه ينطبق على المدافع سالم سلطان العائد من الإصابة.