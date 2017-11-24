جوجاك «نجم الشباك» في «الليلة العنابية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
رغم أن التألق جماعي لـ «العنابي» أمام «الملك»، ونجاح أكثر لاعب في تقديم مباراة رفيعة المستوى، إلا أن الدولي المجري بلازس جوجاك يستحق أن يكون «نجم الشباك» بلا منازع، وفرض نجوميته على الجميع بالمستوى المتميز الذي قدمه، وضبطه لإيقاع «أصحاب السعادة» طيلة عمر المواجهة الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم.
ويعد جوجاك مفتاح الانطلاقة القوية، بإحرازه هدف «العنابي» الأول، بمتابعته للكرة التي ارتدت من دفاع الشارقة، بعد فاصل مهاري للمغربي مراد باتنا، فضلاً عن أنه صنع الهدف الثاني من الركنية التي نفذها وحولها شانج ريم برأسه في المرمى، بجانب تحركاته «المكوكية» في الملعب وقيامه بالتمويل لزملائه في الخط الأمامي، والأدوار الدفاعية التي قام بها، قبل أن يكمل تيجالي الثلاثية العنابية في الشباك الشرقاوية.
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وقادت ثلاثية «العنابي» الفريق لأن يكون صاحب أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن برصيد 21 هدفاً أحرزها في 9 مباريات، وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين فقط، ورغم كل هذه المكاسب خرج الوحدة بخسارة نجم المواجهة جوجاك الذي نال الإنذار الثالث، والحال نفسه ينطبق على المدافع سالم سلطان العائد من الإصابة.
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