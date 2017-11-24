هيث.. عدسة أهم لحظات الإثارة والمشاعر والطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

يمتلك المصور الفوتوغرافي المشهور عالمياً دارين هيث خبرة غنية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في مجال تغطية سباقات الفورمولا- 1 والتقاط أهم لحظات الإثارة والمشاعر والطاقة خلال السباقات في مختلف أنحاء العالم، ورغم أنه التقط عدداً لا يحصى من الصور الشهيرة خلال سفره حول العالم، ألا أنه يشعر بإحساس خاص ومختلف عندما يتحدث عن تجربته في حلبة ياس في أبوظبي.

ونجح المصور البالغ من العمر 47 عاماً بالتقاط بعض اللحظات الشهيرة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك صورة فوز فريق ريد بول رايسينج بالدورة الأولى من السباق في العام 2009، وإنجاز لويس هاملتون بالفوز بالمركز الأول ضمن التجارب النهائية وتأمين لقبه الثاني ببطولة السائقين في العام 2014.

ويستفيد دارين من خبرته الطويلة للعثور على أفضل المواقع حول حلبة ياس والتقاط الصور التي يحتاجها من الزوايا المفضلة له باستخدام مجموعة متنوعة من عدسات التصوير.

وقال دارين هيث: إنها تجربة فريدة من نوعها حقاً، حيث لا يوجد مكان آخر في العالم يشبه هذا السباق الذي تجري فعاليته في حلبة مرسى ياس المميزة في أجواء رائعة للغاية، مما يتيح للمصور فرصة فريدة لالتقاط صور السيارات وكأنها في مشهد فيلم خيال علمي.