«ياس».. بطل سابق أم فارس جديد ؟

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي موسم 2017 من بطولة العالم للفورمولا- 1 التي شهدت إقامة 20 سباقاً، بسباق واحد أقل من موسم 2016، ولكن العديد من أرقام البطولة لم تتغير، فعلى سبيل المثال، واصل لويس هاملتون سيطرته على البطولة محققًا 9 انتصارات حتى الآن، ليبلغ مجموع الانتصارات في مسيرته مع السباقات 62 انتصاراً، متخلفاً عن رقم مايكل شوماخر (91 انتصاراً) الذي يبدو أن تحطيمه أمر صعب بـفارق 29 لقباً .

والآن تستضيف حلبة ياس سباقها التاسع منذ افتتاحها، وتتطلع لتتويج فائز خامس لينضم إلى قائمة تشمل سيباستان فيتل (3 انتصارات)، وهاملتون (3 انتصارات)، ورايكونن وروزبيرج، ويحل سباق هذا الموسم في أبوظبي رقم 976 في تاريخ السباقات، مما يعني أن الإنجاز الفريد بالوصول إلى 1000 يحوم في أفق البطولة.

ويضيف لويس هاملتون في هذا الموسم لقباً رابعاً إلى رصيده، وينضم بذلك إلى نخبة من السائقي تضم 5 أحرزوا أربعة ألقاب أو أكثر، وتشمل هذه القائمة أيضا مايكل شوماخر مع 7 ألقاب، وخوان مانويل فانجيو مع 5 ألقاب، وكل من آلان بروست وسيباستيان فيتل مع أربعة ألقاب لكل منهما، ويعتبر هاملتون الآن أكثر السائقين البريطانيين نجاحا في عالم الفورمولا- 1 متفوقاً على جاكي ستيوارت الذي حقق ثلاث بطولات بين أعوام 1969 و1973.

وأضاف هاملتون أيضا رقماً قياسيا جديدا في عدد الانطلاقات من المركز الأول في البطولة، ففي سباق أذربيجان سجل الانطلاقة رقم 66 من المركز الأول متفوقا على رقم بطله الشخصي، إيرتون سينا، ومن ثم في حلبة مونزا الأسطورية، سجل الانطلاقة رقم 69 ليتفوق على رقم مايكل شوماخر، ومن المعقول اعتمادا على بقاء هاملتون لفترة طويلة في الفورمولا- 1 أن يبلغ عدد انطلاقاته من المركز الأول 100 مرة!.