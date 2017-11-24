هاميلتون: «ياس» موعد مع المتعة لغياب الضغوط

أبوظبي (الاتحاد)

أكد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا- 1، أن سباق جولة أبوظبي سيكون له خصوصية شديدة بالنسبة لجميع السائقين، لاسيما وأنه من دون ضغوط ويسعى كل سائق للإعلان عن نفسه في إطار التجهيز للموسم الجديد.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أمس بقاعة المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، من دون شك الجميع يسعى لتطوير نفسه وإذا أردت الحفاظ على اللقب في العام المقبل، لابد من مضاعفة المجهود خصوصا وأن كل سائق يريد اللقب بعد السيطرة عليه من جانب مرسيدس.

وأضاف: لقد أدينا بشكل رائع هذا الموسم وعلينا مواصلة المشوار والسعي نحو التميز بكل دقة، خصوصا وأن الجميع يعلم أن الوصول إلى القمة صعب لكن الحفاظ عليها مهمة أصعب بمراحل.

وتابع: أبوظبي جولة رائعة لها العديد من المميزات كونها تتطلب تعاملا خاصا، لذلك سنحاول بكل قوة ختام الموسم بشكل يليق بالبطولة وحصد لقبها. وأشار بطل العالم إلى أنه يسعى للفوز بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي على حلبة مرسى ياس، مشيراً إلى أنه يتطلع وفريقه لإنهاء الموسم بانتصار كأفضل ختام للموسم الرائع له ولفريق مرسيدس.‬