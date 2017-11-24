هفالا يخطف الأضواء بـ «الشعر المستعار»

أبوظبي (الاتحاد)

حظي عشاق ومشجعو الفورمولا- 1 يوم أمس بجولة في منطقة المرآب، واطلعوا على تجهيزات الفرق عن قرب أثناء استعداداتهم لخوض المنافسات عندما افتتحت حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الآلاف من الجماهير العاشقة لسباقات السرعة خلال فعالية «سوبر خميس» حيث تمكنت الجماهير من الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا- 1، والقيام بجولة عامة في منطقة الصيانة قبل انطلاق السباقات اليوم والتي تمتد حتى الأحد، وتمكن رواد الحلبة من الزوار المحليين والقادمين من شتى أنحاء العالم من مشاهدة فرقهم وسائقيهم المفضلين وقضاء أوقات ممتعة ولحظات لا يمكن نسيانها.

وكانت أبرز اللحظات التي شهدتها الجماهير الزاخرة في منطقة الصيانة عندما توجه أنطوني هفالا، رئيس نادي سكوديريا فيراري ملبورن إلى منطقة الصيانة وسط الآلاف من المشجعين مرتديا طقم الفيراري وبشعر مستعار أحمر اللون.

وقال أنطوني هفالا: إنها زيارتي الثانية لأبوظبي، دائما أستمتع بقضاء وقت مميز هنا، لقد كانت الزيارة الأولى عام 2012 عنها كان ظهوري الأول بالشعر المستعار، إنها عادتي المفضلة أثناء سباقات الفورمولا- 1، فهي تلازمني دائما أينما ذهبت حول العالم، لطالما تعلقت بالفورمولا- 1 منذ عام 1996. وأضاف: أشعر بالسعادة عندما أقصد حلبة مرسى ياس، فهي حلبة مميزة صممت لسباق يوم كامل من النهار إلى الليل، لو كان بإمكاني أن أحضر هنا في كل عام لفعلت. وتابع: قابلت العديد من السائقين المخضرمين ومنهم سيباستيان فيتل وكيمي رايكونين، كما قابلت في السنوات الماضية فرناندو ألونسو وفيليبي ماسا، وكنت محظوظا بمقابلة مايكل شوماخر عام 2012 في ملبورن، تلك كانت السنة الأخيرة التي شارك بها في سباق الفورمولا- 1، تلك المقابلة كانت بمثابة حلم وقد تحقق. وأطلقت حلبة ياس في نسخة هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة كليا لتضفي مزيدا من المتعة والحماس على السباق، وكان إدراج تجارب الركوب إحدى أهم الإضافات لتجربة مسار الحلبة والتمتع بالمنعطفات وقضاء لحظات حافلة بالمتعة على متن سيارة الفورمولا- 1 الشهيرة أو سيارة جاكوار إف تايب أو سيارة راديكال إس إس تي، حيث إن جميع تجارب الركوب يتولاها طاقم محترف من الحلبة، وحققت تجارب الركوب نجاحا منقطع النظير، وقصدها العديد من زوار الحلبة ومحبي الفورمولا1 الذي قصدوا فعالية «سوبر خميس».