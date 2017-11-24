«العالم» يسابق الزمن في «التجارب الحرة» على «ياس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يوم جديد من أيام الإبداع التي تقدمها حلبة مرسىي ياس إلى عشاق رياضة السرعة، حيث تنطلق منذ الصباح وحتى المساء سباقات وفعاليات منافسة وإثارة تحد وخسارة كلها مفاهيم ستجدها عندما تكون ضيفا على مضمار ياس اليوم من خلال انطلاقة التجارب الحرة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 الجولة الأخيرة من بطولة العالم.

‫ وتتجه أنظار العالم إلى العاصمة أبوظبي مع عودة هدير محركات سيارات الفورمولا- 1 إلى حلبة ياس التي تشهد انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الختامية والأخيرة من بطولة العالم للفورمولا- 1 عام 2017.‬

وتدخل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي عامها التاسع وسط نجاحات هائلة حققها السباق وحلبة مرسى ياس على صعيد رياضة محركات السيارات منذ دخولها إلى عالم الفورمولا- 1 عام 2009 ووضعت نفسها خلال تلك السنوات كأبرز وأفضل الحلبات على مستوى العالم.‬

ورغم أن البريطاني ليوس هاميلتون حسم لقب البطولة ليتوج بالرابع بعد 2008 و2014 و2015، إلا أن لحلبة ياس طعم مختلف ومذاق خاص، حيث يسعى الكل لنيل شرف الحصول على كأس أبوظبي عاصمة الرياضة في العالم وصانعة الإبداع ومقدمة البهجة إلى زوراها.‬