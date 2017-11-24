الحرب في أوكرانيا.. غائبة حاضرة عن «الشراكة الشرقية»

بروكسل (أ ف ب)

يباشر الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات في بروكسل بهدف توطيد علاقاته مع ست من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، وسط مخاوف حيال تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة.

لكن مع بقاء روسيا والنزاع المستمر في شرق أوكرانيا خارج جدول الأعمال الرسمي للاجتماع، من المرجح أن تكتفي قمة «الشراكة الشرقية» باستعراض الوضع من دون الخوض في إعلان نوايا جوهري.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن القمة المقررة اليوم مع أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا ستركز على عشرين هدفاً «قابلاً للتحقيق»، وفق خطة عمل تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحديث اقتصاديات الدول المعنية.

ولا ينطوي الإعلان المشترك، الذي سيصدر عن القمة، على أي ذكر للحرب الجارية في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا.