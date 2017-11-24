برغم الحكم على «ملاديتش».. المصالحة متعثرة في البوسنة

ساراييفو (أ ف ب)

بعد إنجاز القضاء الدولي مهمته وإيداع الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة «راتكو ملاديتش» السجن مدى الحياة، سيكون من الصعب على البوسنة طي صفحة حرب أوقعت أكثر من مئة ألف قتيل، وشردت أكثر من مليونين.

وإن كان الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ينذر بنهاية الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم في العالم، إلا أن المدعي العام في المحكمة «سيرج براميرتز» حذر بأن القضاء لا يمكن أن يحقق وحده «مصالحة ينبغي أن تنبع من المجتمع».

غير أن هذه «المصالحة متعثرة» في البلقان عموماً وفي البوسنة خصوصاً، وفق ما كتب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا «نيلز موزنيكس» عشية صدور قرار المحكمة التي تأسست في 1993 لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في البلقان.

وعدد بهذا الصدد «الانقسامات الإثنية التي تطغى» و«إنكار وقوع الإبادة» و«تمجيد مجرمي الحرب» وغيرها من العوامل.