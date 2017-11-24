جرائم مروّعة تدفع التونسيين إلى المطالبة بتفعيل «الإعدام»

تونس (د ب أ)

تقف تونس بين نارين إزاء عقوبة الإعدام، بينما تظاهر محتجون أمام محكمة تونسية للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام، التي تقرها التشريعات في تونس لكنها لا تطبق، في أعقاب جريمة مروعة هزت الرأي العام بمدينة القيروان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها محتجون لإقرار العقوبة المعلقة منذ أكثر من ربع قرن، والتي لم يتم إلغاؤها رسمياً بقانون.

وفي أعقاب سلسلة من الجرائم المروعة التي شهدتها تونس، ومنها ما هو مرتبط بالعمليات الإرهابية، تزايدت المطالب الشعبية بتنفيذ العقوبة القصوى بشكل يتناسب مع الأعمال البشعة.

وشهدت القيروان، قبل نحو أسبوع، جريمة اغتصاب حتى الموت، تورط بها شاب بحق عجوز تبلغ من العمر 87 عاماً، ما فجّر ردود فعل غاضبة في المدينة دفعت أهالي الضحية إلى الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان من أجل تفعيل عقوبة الإعدام.