«زواج القاصرات».. قانون جديد يثير الجدل في البرلمان العراقي

بغداد (أ ف ب)

يثير مشروع قانون يتيح «زواج القاصرات» موجة غضب في البرلمان العراقي، إذ يدور جدل بين مقترحيه الذين يعتبرونه شرعياً ومعارضيه الذين يصفونه بـ«اغتصاب للطفولة».

وفي 31 أكتوبر، اقترح نواب عراقيون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حالياً والصادر في العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، والذي يحظر الزواج قبل سن الـ 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.

وتنص الفقــرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد على أنه «يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني)، كل وفقاً لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد».

وفي هذا الإطار، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب فائق الشيخ: «إن رأي الفقهاء يُلزِم القضاة».