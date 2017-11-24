تناول القهوة 3 مرات يومياً يقلل أمراض القلب

لندن (رويترز)

أكد علماء أن الأشخاص الذين يتناولون ما بين ثلاثة وأربعة أقداح من القهوة يومياً تزيد احتمالات أن يعود ذلك بالنفع على صحتهم، فتنخفض درجة تعرضهم للوفاة المبكرة وأمراض القلب عمن يعزفون عن احتسائها.

ووجدت الدراسة، التي قارنت بين أدلة من أكثر من 200 دراسة سابقة، أن استهلاك القهوة مرتبط بخفض خطر الإصابة بالسكري وأمراض الكبد والخرف وبعض أنواع السرطان.

وقال العلماء أمس الأول: «إن ثلاثة أو أربعة أقداح يومياً تمنح أكبر فائدة إلا في حالة النساء الحوامل أو من هن أكثر عرضة للإصابة بالكسور».

ومن أجل فهم أفضل لآثارها على الصحة، قاد روبن بول المتخصص في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا فريق البحث لمراجعة 201 دراسة، تستند إلى البحث عن طريق الملاحظة، و17 دراسة تقوم على تجارب سريرية في دول مختلفة ووسط ظروف متباينة.

وخلص فريق بول في البحث الذي نشرته دورية (بي.إم.جيه) الطبية البريطانية في وقت متأخر يوم الأربعاء «يبدو احتساء القهوة آمناً في نطاق أنماط الاستهلاك المعتادة». وأظهرت الدراسة ارتباط تناول القهوة بتراجع خطر الوفاة بجميع الأسباب والإصابة بأمراض القلب، ووجدت أن خطر الوفاة المبكرة يكون أقل بين من يتناولون ثلاثة أقداح منها يومياً.