تناول القهوة 3 مرات يومياً يقلل أمراض القلب

لندن (رويترز)
أكد علماء أن الأشخاص الذين يتناولون ما بين ثلاثة وأربعة أقداح من القهوة يومياً تزيد احتمالات أن يعود ذلك بالنفع على صحتهم، فتنخفض درجة تعرضهم للوفاة المبكرة وأمراض القلب عمن يعزفون عن احتسائها.
ووجدت الدراسة، التي قارنت بين أدلة من أكثر من 200 دراسة سابقة، أن استهلاك القهوة مرتبط بخفض خطر الإصابة بالسكري وأمراض الكبد والخرف وبعض أنواع السرطان.
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ومن أجل فهم أفضل لآثارها على الصحة، قاد روبن بول المتخصص في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا فريق البحث لمراجعة 201 دراسة، تستند إلى البحث عن طريق الملاحظة، و17 دراسة تقوم على تجارب سريرية في دول مختلفة ووسط ظروف متباينة.
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