جريفكو يرد: بادر بالمشاكل ودفعني بيده

دبي (الاتحاد)

دافع الدراج الأوكراني اندريه جريفكو عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي طالته بالاعتداء على مارسيل كيتل. وأكد لموقع «سايكلينج نيوز» أن قائد فريق كويك ستيب هو من بادر بإثارة المشاكل عندما دفعه أكثر من مرة خلال السباق بعد أن اقترب منه بشدة محاولاً تخطيه، مضيفاً أن كيتل تحدث معه بلهجة حادة ودفعه بيده محاولاً أخذ مكانه، وهو ما جعله يرد عليه بالطريقة نفسها، ونفى جريفكو علمه بما حدث لكيتل لاحقاً، مبيناً أنه لاحظ غضبه الشديد وانشغل بعد ذلك بالسباق.

وقال: «الأفضلية في السباقات تحسمها الأقدام وليست الأيدي، وكيتل حاول استخدام يده لإبعادي، أفهم أن يكون التدافع والصراع في الخطوات الأخيرة قبل نهاية السباق لأن كل دراج يسعى للفوز، لكن أن يحدث ذلك في منتصف الطريق، فهو أمر غريب وغير مفهوم بالنسبة لي». وتابع: «تقبلت قرار اللجنة بإبعادي، لا اعتراض لي على هذا القرار، ومستعد للاعتذار للجميع، على الرغم من أنني لم أخطئ في حق أحد، يجب أن نحترم جميعاً بعضنا، كيتل هو من يحتل المقدمة حتى الآن، لكن هذا لا يعطيه الحق في التعالي على الآخرين».