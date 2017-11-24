سائقو السيارات يرفضون انتقاد أسلوب قيادتهم

برلين (د ب ا)

أظهرت دراسة ألمانية أن ركاب السيارات يمكنهم تقديم المساعدة للشخص الذي يتولى قيادة السيارة الموجودين على متنها دون تردد مادامت هذه المساعدة لن تتطرق إلى التعليق على طريقة قيادة السائق. وبحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة أبحاث السوق «إنوفاكت» وشملت 1800 سائق سيارة، فإن 90% من السائقين يتوقعون بعض المساعدة من الراكب الموجود إلى جوارهم على المقعد الأمامي للسيارة عند الضرورة.

وبحسب الدراسة، فإن 60% من السائقين يشعرون بالتقدير لمرافقهم عندما يساعدهم أثناء البحث عن مكان خال للسيارة في ساحة الانتظار، في حين يرحب 55% من السائقين بالمساعدة من المرافق بالنسبة لتحديد الشوارع والطرق المطلوب السير فيها للوصول إلى الوجهة المقصودة.

وقال 47% من السائقين الذين شملتهم الدراسة، إنهم يتوقعون أيضاً أن يتولى المرافق قيادة السيارة في مرحلة ما أثناء الرحلات الطويلة.

أما بالنسبة للتعليق على أسلوب القيادة، فإن أكثر من نصف السائقين، أي بنسبة 52% يعتقدون أنه يجب ألا يعلق الراكب على أسلوب القيادة، وأن يحتفظ بانتقاداته لنفسه.