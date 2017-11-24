البحرية الأرجنتينية ترجح انفجار الغواصة المفقودة

بوينس ايرس (دب أ)

أعلنت البحرية الأرجنتينية امس أن الغواصة الأرجنتينية «إيه آر إيه سان خوان» التي فقدت الأسبوع الماضي وعلى متنها طاقم مؤلف من 44 فردا ربما تكون انفجرت.

وسجلت منظمة تراقب تجربة نووية، حدثا قصيرا وعنيفا وغير نووي وغريبا متوافقا مع انفجار في 15 نوفمبر، وهو اليوم الذي اختفت فيه الغواصة.وتتوافق هذه المعلومات مع ما صدر من معهد أميركي لاحظ أيضا «حدثا شاذا مائيا وصوتيا» بالقرب من الموقع الذي أجرت فيه الغواصة آخر اتصال بالبحرية قبل ذلك بثلاث ساعات.

وأعلنت روسيا أنها أرسلت أمس سفينة عسكرية إلى الأرجنتين للمساعدة في العثور على الغواصة سان خوان، التي اختفت قبل ثمانية أيام في جنوب المحيط الأطلسي.

وقال الكرملين في بيان إن «روسيا عرضت مساعدتها لعمليات البحث والإنقاذ». وقد صدر هذا البيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الذي أعرب له بوتين خلاله عن «دعمه» للجهود الآيلة للعثور على الغواصة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت سفينة «يانتار» للبحوث العلمية التي كانت حتى الآن قبالة الساحل الغربي لأفريقيا.