بوتشيمون يتخلى عن الاستقلال «الأحادي الجانب» لكتالونيا

مدريد (أ ف ب)

أعلن حزب رئيس كتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون امس أنه يفضل الحوار مع مدريد لتحقيق استقلال الإقليم بدلاً من الدفع بشكل أحادي للانفصال، في مؤشر جديد على ليونة في مواقفه.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن حزب بوتشيمون «الديمقراطي الأوروبي الكتالوني» وحليفه «حزب اليساري الجمهوري» يخططان للتخلي عن دعوتهما لانفصال كتالونيا بشكل «أحادي الجانب» في برنامجيهما للانتخابات الإقليمية المقبلة في 21 ديسمبر.

وأكدت منسقة الحزب «الديمقراطي الأوروبي الكتالوني» مارتا باسكال أن «مسودة (البرنامج الانتخابي) ضمن هذا النهج. لم يتم الانتهاء منها بعد.

يبدو هذا مسارا جيدا ويمكن العمل عليه». وأوضحت أن إقليم كتالونيا «ينقصه أمران» لإعلان الاستقلال وهما «أن يكون الأمر فعالا وأهم من أي شيء آخر، أن يعتمد التحرك على دعم أكبر عدد» من الناس.

وعبر بوتشيمون عن الأمل في تشكيل جبهة انفصالية موحدة للانتخابات الجديدة كما كان الحال في آخر انتخابات جرت عام 2015 عندما حصل المعسكر الداعم للاستقلال على غالبية (72 مقعدا) في البرلمان الذي يضم 135 مقعدا.

وأوضح حزب اليسار الجمهوري الذي يتخذ موقفا أكثر تشددا حيال الاستقلال من حزب بوتشيمون أن الحركة الانفصالية لا تزال بحاجة إلى كسب مزيد من الدعم لقضيتها.

وقال المتحدث باسم الحزب في برلمان كتالونيا روجيه تورينت لوكالة فرانس برس إن «عملية بناء جمهورية قد بدأت. نريد أن يتم التفاوض على ذلك». وأضاف أن الانتخابات الإقليمية المقبلة ستكون فعليا بمثابة «استفتاء» جديد. وقال «لذا، نحض الحكومة الإسبانية على قبول النتائج».