«داعش» يعدم 15 من مقاتليه

كابول (وكالات)

قام تنظيم «داعش» الإرهابي بقطع رؤوس 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، بينما لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم انتحاري في عاصمة الإقليم أمس.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن «داعش أعدم 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم».

ووفقاً لوثائق للمخابرات الأميركية اطلعت عليها رويترز هذا العام، يعتقد مسؤولو الأمن أن التنظيم موجود في تسعة أقاليم أفغانية.

وفي يوم دموي بالإقليم، فجر انتحاري نفسه فقتل ثمانية على الأقل خلال تجمع لأنصار قائد بالشرطة أقيل بسبب الاستيلاء على أراضٍ.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، وليس هناك مؤشر على من يقف وراء التفجير الذي وقع في جلال آباد ونجا منه قائد الشرطة. وأكد متحدث باسم مستشفى في جلال آباد مقتل ثمانية وإصابة 15.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء الله جوجياني: «هناك طفلان من بين القتلى في الهجوم الانتحاري».وأضاف: «17 شخصاً أصيبوا في الانفجار»، مشيراً إلى وجود أطفال بين المصابين أيضاً. وقد وقع الانفجار أمام منزل قائد سابق بالشرطة المحلية الأفغانية في مدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم.

ويقع إقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان، وهو معقل «داعش».