تركيا تلاحق 99 شخصاً متهمين بمحاولة الانقلاب الفاشل

إسطنبول (وكالات)

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 99 مشتبهاً بهم من بينهم أطباء ومحامون واحتجزت حتى الآن 78 منهم، وذلك في إطار حملة آخذة في التصاعد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.

ويعتقد أن المشتبه بهم من مستخدمي برنامج «بايلوك»، وهو تطبيق للرسائل المشفرة تقول الحكومة، إن شبكة فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة تستخدمه. وقالت وكالة الأناضول، إن قوات الأمن تبحث عن بقية المشتبه بهم في منطقة أنطاليا الجنوبية.

وقال وزير الداخلية، إن تركيا حددت 215092 مستخدماً لتطبيق بايلوك، وبدأت تحقيقات حول 23171 منهم. وسُجن أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم جنود ومدرسون وصحفيون في انتظار المحاكمة في حملة واسعة النطاق عقب محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول أمس، إن 5920 شخصاً أقيلوا من وظائفهم في السلطة القضائية للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.

وفي سياق أخر، وقالت مصادر أمنية تركية امس، إن السلطات التركية اعتقلت 19 مشتبهاً بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني في عدة مدن تركية.