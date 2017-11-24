ميانمار توافق على عودة اللاجئين خلال شهرين

يانجون (وكالات)

أعلنت ميانمار وبنجلادش أمس توقيع اتفاق حول بدء عودة الروهينجا «في غضون شهرين» فيما تتزايد الضغوط الدولية لحل أزمة هؤلاء اللاجئين الذين بلغ عددهم 600 ألف شخص منذ أواخر أغسطس.

وأعلنت وزارة خارجية بنجلادش أن الاتفاق «ينص على بدء برنامج العودة في غضون شهرين». وصرّح وزير الخارجية البنجلادشي عبد الحسن محمود علي في نايبيداو أمام الصحفيين «أنها مرحلة أولى» مؤكدا أن «السلطات الميانمارية التزمت استعادة الروهينجا الذين لا يزالون يعيشون على الحدود بين البلدين في مخيمات غير صحية».

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بنجلادش في بيان إن مجموعة عمل مشتركة ستتشكل خلال ثلاثة أسابيع وإن ترتيبا ثنائيا محددا بشأن العودة «سيوضع على نحو سريع».

وقال ميينت كياينج السكرتير الدائم في وزارة العمل والهجرة والسكان في ميانمار لرويترز «نحن مستعدون لاستقبالهم في أسرع وقت ممكن بعد أن ترسل بنجلادش نماذج الاستمارات إلينا»، في إشارة إلى نماذج البيانات الشخصية التي يتعين على الروهينجا ملأها قبل إعادتهم إلى ميانمار.