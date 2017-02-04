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الرياح تلغي مرحلة حتا في طواف دبي الدولي

الدراجون يودعون النسخة الرابعة بـ «مراس» لـ 124 كلم اليوم
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تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

ألغت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، المرحلة الرابعة من الطواف والتي كان مقرراً إقامتها صباح أمس بمنطقة حتا، وتحمل اسم «وستن»، وأصدرت اللجنة المنظمة بياناً بإلغاء هذه المرحلة، قالت فيه: «بالنظر إلى التيارات الهوائية القوية وبلوغ، سرعة الرياح إلى 80 كلم/‏ ساعة، وحرصاً من اللجنة العليا المنظمة والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية واتحاد الدراجات على سلامة الدراجين المشاركين، فقد تقرر إلغاء المرحلة الرابعة، على أن تقام المرحلة الأخيرة حسب موعدها».

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت تعديلاً في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول على خط سير السباق وتحويله إلى منطقة حتا، وتقليل مسيرته من 172 كلم إلى 109 كلم، وحددت ضربة البداية من أمام نادي حتا على أن يكون الختام عند سد حتا بعد الاجتماع الذي عقدته عقب انتهاء المرحلة الثالثة، وهي مرحلة «واحدة دبي للسيلكون»، والتي توجهت إلى الفجيرة، وواجه الدراجون ظروفاً صعبة بسبب الرياح القوية والعواصف الرملية في اتجاه الفجيرة، وهو ما دفع اللجنة المنظمة إلى دراسة الوضع.

وقد توجه جميع الدراجين إلى حتا أمس، حيث تم نقلهم في حافلات لتجهيزهم لانطلاقة المرحلة المعدلة، إلا أن الأحوال الجوية دفعت اللجنة المنظمة لعقد اجتماع من جديد صباح أمس في حضور الاتحاد الدولي، واتحاد الدراجات واللجنة الأمنية، واستمر الاجتماع أكثر من ساعة، وتم اتخاذ القرار حفاظاً على سلامة الدراجين بعد استطلاع رأي هيئة الأرصاد الجوية.

ورغم أن جميع الدراجين المشاركين في الطواف قد تجمعوا عند خط الانطلاقة أمام نادي حتا، إلا أنهم انتظروا قرار اللجنة التي طلبت الانتظار لحين انتهاء الاجتماع لمناقشة الأمر، وبعدها كان القرار، ليعود الدراجون مجدداً إلى دبي من أجل الاستعداد للجولة الخامسة والأخيرة اليوم.

وكانت مرحلة حتا تمثل الأصعب في الطواف، بل تعتبر من المراحل المفضلة لدى المشاركين في الطواف نظراً لما تتضمنه من تحديات وصعوبات، تبرز قدرات ومهارات الدراجين على طرقها، نظراً للتنوع الجغرافي الطبيعي الذي تتسم به المنطقة بما تحتويه من جبال وسهول وصحارى ووديان تتضمن طرقاً بها منحنيات ومرتفعات صعبة، بالإضافة إلى تحدي الصعود في المسار مرتين بنسبة 11% قبل الوصول إلى محطة ختام هذه المرحلة فوق السد وبارتفاع حاد، وهو ما يعتبر تحدياً مثيراً للدراجين لإبراز قدراتهم نظراً لما تتضمنه من تحديات وصعوبات تبرز قدراتهم ومهاراتهم على طرقها. ... المزيد
     
 

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