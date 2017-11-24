المبارك يبحث مع الفنانين الإماراتيين دعم المشهد الفني

أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، طاولة مستديرة مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين أمس في منارة السعديات في العاصمة.
وبحث معاليه مع الفنانين من مختلف الأجيال والتوجهات الفنية كيفية دعم المشهد الفني في الإمارة، وتوفير فرص النمو والإبداع لهم، في إطار مهام الدائرة المعنية بتطوير قطاع الثقافة والفنون.
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حضر اللقاء سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وكل من الفنانين عبدالقادر الريس، ود.نجاة مكي، وعبد الرحيم سالم، ومطر بن لاحج، وعزة القبيسي، ومحمد الاستاذ، ود.محمد يوسف، وعبد الرحيم سالم، ومحمد مندي، ومنى الخاجة، ونورة الهاشمي، وسلامة المزروعي، وسلمى المري، وعبد الرحمن زينل، ود.كريمة الشوملي، ومريم المزروعي.