المبارك يبحث مع الفنانين الإماراتيين دعم المشهد الفني

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، طاولة مستديرة مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين أمس في منارة السعديات في العاصمة.

وبحث معاليه مع الفنانين من مختلف الأجيال والتوجهات الفنية كيفية دعم المشهد الفني في الإمارة، وتوفير فرص النمو والإبداع لهم، في إطار مهام الدائرة المعنية بتطوير قطاع الثقافة والفنون.

وقال معالي محمد خليفة المبارك: «مما لا شك فيه أن الفنون التشكيلية في الإمارات تشهد زخماً كبيراً مع تنوع الأعمال الفنية التي نستمتع بها في مختلف المناسبات الفنية والمعارض التشكيلية، ويسعدنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن نساهم في تسهيل الممارسات الفنية والابتكار، وتوفير الأجواء التي تعطي الفنانين تجارب إبداعية، تضيف لهم وتمكنهم من تطوير أدواتهم».

حضر اللقاء سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وكل من الفنانين عبدالقادر الريس، ود.نجاة مكي، وعبد الرحيم سالم، ومطر بن لاحج، وعزة القبيسي، ومحمد الاستاذ، ود.محمد يوسف، وعبد الرحيم سالم، ومحمد مندي، ومنى الخاجة، ونورة الهاشمي، وسلامة المزروعي، وسلمى المري، وعبد الرحمن زينل، ود.كريمة الشوملي، ومريم المزروعي.