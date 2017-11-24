الإمارات تدشن معرض الآثار الرقمي في الأمم المتحدة

دبي (الاتحاد)

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة «معرض الآثار الرقمي» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كمبادرة رائدة من نوعها من مؤسسة دبي للمستقبل والبعثة الدائمة لإيطاليا ‏لدى الأمم المتحدة ومعهد الآثار الرقمي البريطاني في جامعة أوكسفورد، تسعى إلى توثيق تفاصيل وبيانات المواقع الأثرية في المنطقة، خاصة تلك المهددة بالدمار أو الزوال، باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد، بحيث يتم إحياؤها وإعادة بنائها بالكامل بوساطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك ضمن مشروع عالمي يهدف إلى تطويع التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها للحفاظ على الآثار التاريخية المهددة أو المعرضة لخطر الاندثار أو الزوال، بوصفها تؤرخ للمنجز البشري في أكثر صوره إبداعاً عبر حقب التاريخ المختلفة، كي يظل هذا المنجز قائماً مشكلاً مصدر إلهام وإبداع متجدد لأجيال المستقبل.

ويكشف «معرض الآثار الرقمي» النقاب، للمرة الأولى، عن قطعة «تمثال أثينا» التي تم بناء نسخة طبق الأصل منه باستخدام التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

وتمثال أثينا هو قطعة أثرية نادرة لا مثيل لها، تعرضت للتدمير الجزئي وتم توثيقها في نفس موقع «قوس النصر»، البوابة التاريخية لمعبد مدينة تدمر السورية، الذي كان قد تعرض بدوره للتدمير الكامل على أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي. كما يقدم المعرض أيضاً عرضاً توضيحياً متكاملاً عن نسخة مرمّمة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي له.

في هذا الخصوص، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «صون الإرث الحضاري للبشرية جزء من رسالة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومستقبل المنطقة سيظل مرتبطاً بتاريخها وتراثها وحمايته حماية لحضارة هذه المنطقة».