وصول 7 قوافل إغاثية لأهالي «مرخة» في شبوة

شبوة (وام)
وصلت أمس قوافل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الإغاثية إلى مديرية مرخة العلياء في محافظة شبوة، ضمن برامج المساعدات الإنسانية الإغاثية والتنموية التي تنفذها الدولة في عموم المحافظات اليمنية المحررة.
وسيرت الهيئة، في إطار حرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مستحقيها في مختلف مديريات شبوة، أمس، سبع قوافل إغاثية محملة بثلاثة آلاف و500 سلة من المواد الأساسية لأهالي مديرية مرخة العلياء التي تشهد أوضاعاً مأساوية، ويعيش سكانها ظروفاً عصيبة في مختلف الجوانب الخدمية الصحية والتعليمية والمياه والطرقات التي تشهد تدهوراً كبيراً.
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من جانبه، أشاد ناجي مكوار الهلالي، ممثل لجنة الأهالي في المديرية بفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، بما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لأبناء المحافظة خاصة وجميع المحافظات المحررة. وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أبرز المنظمات المانحة على المستويين الدولي والمحلي التي تصل المديرية بفريق عملها لتقديم يد العون والمساعدة والإخاء للأهالي، منوهاً إلى المواقف الأخوية لدولة الإمارات حكومة وشعباً التي امتازوا بها اتجاه الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف العصيبة التي مرت بهم.
من جهته، ثمن ناصر ديفي المحيقني، مدير مكتب التربية والتعليم، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، وحرصها البالغ على تقديم يد العون لمساعدة أشقائهم في عموم المناطق اليمنية المحررة، وشبوة على وجه التحديد. وتقدم المحيقني بجزيل الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وممثلها الإنساني العامل في ميدان الإنسانية والعطاء «هيئة الهلال الأحمر» في خضم الحرب التي تشهدها البلاد جراء انقلاب المليشيات الحوثية. وحضر تدشين القوافل الإغاثية الشيخ علي سالم المحيقني، والشيخ حسين أحمد حشكة الهلالي، وجمع من أبناء وأهالي مديرية مرخة العلياء.