«صناعات» تدرس طرح شركات تابعة لها للاكتتاب

دبي (الاتحاد)

كشف حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة «صناعات» أن الشركة تبحث طرح شركات تابعة لها للاكتتاب العام، متوقعاً أن تتبلور ملامح هذه الخطوة خلال العام 2018.

وتوقع النويس أن يشهد العام الجاري تحقيق «صناعات» لأرباح توازي تلك المحققة خلال العام الماضي رغم التحديات التي زخر بها عام 2017.

ونوه في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى قيادات الأعمال الآسيوي الذي عقد في دبي أمس بأن الأرباح السنوية قبل مصاريف الاستهلاك والفوائد سنوياً عادة ما تتراوح بين 1.8 مليار درهم لغاية 2 مليار درهم.

ولفت إلى أن استمرار الأداء الجيد يأتي بفضل تنوع أنشطة «صناعات» والشركات التابعة لها والتي تشمل النفط والغاز والأغذية ومواد البناء والألمنيوم والكابلات والحديد وغيرها، بالإضافة إلى الجهود التي يتم بذلها لفتح أسواق خارجية جديدة، حيث نجحت شركة الإنشاءات البترولية في الحصول على عقود كبيرة في السعودية بقيمة تناهز 3 مليارات درهم، وهو مؤشر إيجابي سينعكس على أرباح 2018 وما بعدها، بالإضافة إلى عمليات «صناعات» وشركاتها التابعة في آسيا وإفريقيا.

وأشار إلى أن المشاريع العملاقة والخطط الطموحة التي أعلنت عنها «أدنوك» ستصب في صالح شركة الإنشاءات البترولية والإمارات للحديد وأركان لمواد البناء وغيرها من شركات «صناعات». ولفت إلى أن المؤشرات إيجابية جداً للفترة المقبلة، مؤكداً الثقة برؤية القيادة الرشيدة ومتانة الاقتصاد الوطني والاستقرار الذي تتمتع به الدولة مما يعزز الآفاق الواعدة لمختلف قطاعات الأعمال ودعم النمو والتوسع والاستثمار.

وأوضح أن «صناعات» تعمل حالياً على تقليل النفقات مع التركيز على القطاعات التي تعمل بها والتوسع بها من خلال مشاريع تكاملية بالاعتماد على الميزات التنافسية والمقومات الصناعية لأبوظبي، نافياً وجود أي خطط للتوسع في قطاعات جديدة خارج هذه التخصصات.