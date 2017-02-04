الزعابي: زمن المشاركة فقط انتهى بلا رجعة

دبي (الاتحاد)
أكد عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي، أمين عام اتحاد الرماية، أن زمن المشاركة فقط من أجل المشاركة، انتهى دون رجعة خصوصاً لرياضة الرماية التي تهدف دائماً للبحث عن الذهب والإنجازات في كل المناسبات الخارجية التي تخوضها.
وأوضح الزعابي، أن الإنجازات التي تحققت لم تكن مفاجأة قياساً على أداء الرماة الذين تم ترشيحهم ومتابعتهم عبر اتحاد الرماية، وبالتنسيق مع نادي النخبة في اللجنة الأولمبية الوطنية، وبناء على النتائج التي حققوها خلال الفترة الماضية كان الهدف الحصول على المراكز الأولى، لتأتي الغلة الوفيرة مع بداية «عام الخير».
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وأرجع الزعابي تفوق الرامية الإماراتية إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بدعم من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدور الذي تقوم به كافة المؤسسات الوطنية لتعزيز دور رياضة المرأة، حيث جاء التفوق في رماية المسدس لفتح آفاق واسعة لطموحات أكبر في قادم الاستحقاقات.