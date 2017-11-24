الذهب يتراجع والدولار يلامس أدنى مستوياته في شهر

نيويورك (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد صعود المعدن نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومخاوف بين بعض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من انخفاض التضخم، فيما لامس الدولار أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من ست عملات رئيسة.

وأظهر محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي نشر الأربعاء أن الكثير من صناع السياسات في البنك يتوقعون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة في «الأجل القريب».

لكن بعض صناع السياسات عبروا عن قلقهم من آفاق التضخم، وأكدوا أنهم سينظرون في البيانات الاقتصادية القادمة قبل تحديد توقيت الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1289.88 دولار للأوقية (الأونصة). وفي العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر تراجع الذهب 0.2 في المئة إلى 1289.70 دولار للأوقية.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد الشكر، كما تشهد اليابان أيضا عطلة عامة. ولامس الدولار أدنى مستوى في شهرين أمام الين وبلغ أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من ست عملات رئيسية اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 17.088 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 932.50 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1002.05 دولار للأوقية.