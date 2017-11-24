«بلاك آند وايت» في ياس مول حتى الأحد المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق ياس مول، أمس، حسومات «بلاك آند وايت»، والتي تستمر حتى بعد غد الأحد 26 نوفمبر، وهي فكرة مستوحاة من الحدث العالمي: يوم «خصومات بلاك فرايدي».

وقامت نخبة من أهم العلامات التجارية العالمية في ياس مول بتقديم حسومات تصل حتى 90%، ليحصل الزوار على عروض تسويقية استثنائية من عدة متاجر في المول والتي تضم: «هاوس أوف فريزر»، «دبنهامز»، «ذا ون»، «هوم سنتر»، «إي ماكس» والمزيد. وتزامناً مع فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي، وبتميزه كالمول الوحيد في العالم الذي يطل على حدث وسباقات حلبة الفورمولا 1، يواكب ياس مول احتفالات بطولة سباقات السيارات على طريقته المميزة، إذ يستضيف المول مجموعة من العروض المتجولة الحية، وستزين الأروقة بأعلام سباقات السيارت بالأسود والأبيض، ليكون بذلك الوجهة الأمثل للتسوق والترفيه خلال عطلة الأسبوع. ولمحبي صور الانستغرام، بإمكانهم عيش أجواء سباق الفورمولا 1 من خلال التقاط صور أمام الأقواس المصممة على شكل خط بداية السباق، ومزينة بأعلام المربعات البيضاء والسوداء، إضافة إلى خوذة السباق العملاقة. ويحظى بعض من زوار ياس مول المحظوظين بمقابلة أحد أشهر سائقي الفورمولا أثناء تجولهم في أرجاء المول.

وقال سعود خوري، مدير عام ياس مول: «بعد النجاح اللافت الذي حققته حملة «حسومات ياس مول الضخمة على مدار 24 ساعة»، قررنا أن نفاجئ زوارنا الكرام بحدث مميز آخر نضيفه إلى قطاع التجزئة، لذلك قمنا بالتعاون مع المحال التجارية في ياس مول بإطلاق حسومات «بلاك آند وايت» خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف:«نحن سعداء بأننا نشهد تطوراً مستمراً في قطاع التجزئة في العاصمة، حيث تقدم إمارة أبوظبي تجربة شاملة تضم أفضل عروض التسوق، وأجود المطاعم والفعاليات الترفيهية. ومن هذا المنطلق، قررنا أن نطلق هذه الحملة الجديدة حرصاً منا على الاستمرار بتقديم تجربة تسوق فريدة لزوارنا».