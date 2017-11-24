دبي (الاتحاد)

حدد خبير تكنولوجيا 5 نصائح لتسوق آمن عبر الإنترنت في الجمعة البيضاء شملت الحذف الفوري لرسائل الصفقات غير المنطقية، وتجنب تنفيذ عملية الشراء خلال الاتصال بشبكات الـ «واي فاي» المفتوحة، والتأكد من الأبجدية الصحيحة للماركات والروابط، مع استخدام كلمات مرور معقدة وكتابة عنوان الصفحة على لوحة المفاتيح بديلاً عن الضغط على الروابط المشبوهة.

وقال جون شاير، مستشار الأمن الأول في شركة «سوفوس»، إنه على الرغم أن الجمعة البيضاء تشهد تخفيضات كبيرة، ولكن معظم المنتجات تأتي بنفس السعر أو أرخص في أوقات أخرى من السنة، لذا من غير المرجح صحة تلك الصفقات ذات التفاوت الرهيب في الأسعار، وتعد أفضل طريقة لتأكيد حقيقة العرض هو الذهاب مباشرة إلى موقع مزود السلعة للتحقق من السعر، وتجنب النقر على الرابط في البريد الإلكتروني الذي غالباً سيكون ضاراً.

وأضاف أنه على المتسوق عبر الأنترنت ألا يتردد في تصفح الصفقات على الهاتف الخاص به على يكون حذراً من شبكة الأنترنت اللاسلكية المتصل بها وقت التسوق بحيث يتم إدخال معلومات بطاقة الائتمان، عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة آمنة موثوق بها مع تجنب قدر الإمكان استخدام بطاقات السحب الآلي في الشراء عبر الإنترنت.

وأوضح شاير، أن مجرمي الإنترنت يستغلون العلامات التجارية الأكثر شعبية على الإنترنت، ومن ثم يقومون بتغيير حرف واحد أو اثنين للخداع وجذب المستخدم للنقر، ومن ثم تبادل المعلومات الشخصية، لذا يتعين على العميل التحقق دائما من صحة الحروف.