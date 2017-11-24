الجمعة البيضاء ينعش المبيعات في منافذ البيع ومواقع التسوق الإلكتروني

فهد الأميري (دبي)

شهدت المتاجر المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» في دبي إقبالاً كبيراً من المتسوقين ليس له مثيل من قبل، للاستفادة من الخصومات التي تقدمها «المراكز التجارية» ومنافذ البيع والأسواق، والتي تراوحت نسبها ما بين 30% إلى 50%، ووصلت في بعضها إلى 90%.

وبدأ موسم «الجمعة البيضاء» من أمس الأول، ويستمر حتى غد السبت، وقد بدأ الزحام والتسابق الحقيقي على الشراء من أمس الخميس، وفضلت بعض المتاجر أن تدخل السباق يومي الجمعة والسبت بدلاً من يومي الخميس والجمعة.

وفي كل الأحوال نجح مهرجان «الجمعة البيضاء» في إضافة البهجة والسعادة والرضاء على المستهلكين من المواطنين والمقيمين على السواء.

قال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بجمعية الاتحاد التعاونية، لـ«الاتحاد»: «قامت «تعاونية الاتحاد» اعتباراً من أمس بمجموعة كبيرة من الحملات اليومية المتعددة والخصومات التي تصل حتى 50% على منتجات مختارة ومنها اشتر 2 واحصل على 1 مجاناً، وتمتد هذه الخصومات حتى آخر العام، إلى جانب مجموعة من الحملات المتنوعة التي تهدف لإسعاد المستهلكين، وفي كل حملة تحرص «التعاونية» على إدراج سلع من فئات مختلفة لتلبي متطلبات واحتياجات المستهلكين، وتراعي من خلالها التنوع الثقافي في الدولة والجنسيات المختلفة».