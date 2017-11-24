«ماج» شريكاً استراتيجياً لمعرض العقارات الدولي

دبي (الاتحاد)

أعلن معرض العقارات الدولي، عن الدخول في علاقة شراكة استراتيجية مع ماج للتطوير العقاري لدعم النسخة الرابعة عشرة من الحدث، التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018 في دبي. وسيكون المعرض مقصدا لجمهور عالمي واسع يتوقع أن يزيد على 20 ألف شخص. وكان معرض العقارات الدولي حقق النمو السريع من حيث الحجم والطموح منذ إطلاقه في عام 2001، وحظي بالدعم من الشركات العقارية المحلية والإقليمية الكبرى، مثل ماج للتطوير العقاري التي تمتلك محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي: «نفخر بشراكتنا مع ماج للتطوير العقاري، باعتبارها واحدة من المطورين الرواد الذين يمتلكون مشاريع عقارية متنوعة في المنطقة. إن مشاركة الشركة ودعمها لنا يعدّ بحق دليلاً على الطموح المتنامي لهذا المعرض الذي يزداد قوة وشهرة كل عام، ولا يزال يمثل المنصة العقارية الإقليمية الوحيدة التي تتم فيها المبيعات مباشرة خلال الحدث».