15 شركة تشارك في معرض عقارات النيل 14 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق معرض «عقارات النيل 2017» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة بين 14 -16 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريببلك» المنظمة للحدث: يستضيف هذا الحدث أكثر من 15 شركة للتطوير العقاري في مصر منها شركة «سوديك» وشركة «هايد بارك» وغيرها، إضافة إلى وكلاء عقاريين بارزين لعرض مجموعة من العقارات الفخمة التجارية والسكنية في مختلف المدن المصرية».

وقال «إننا نتعهد بتقديم المساعدة والمشورة للمستثمرين لمعرفة المزيد حول عقد الصفقات وإتمام الإجراءات الرسمية، بالإضافة لإطلاع الحضور على أحدث اتجاهات السوق والعروض السكنية المناسبة في مصر».

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه في المنطقة لجذب المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري لإنشاء وعقد شراكات واكتساب الخبرة ومناقشة الفرص العقارية والاستثمار في مصر في بيئة تركز على الأعمال بين الشركات.

وأضاف: يوفر المعرض العديد من الخيارات العقارية والاستثمارية في مصر كونه منصة معتمدة للمبيعات الفورية وشراء العقارات، ويشهد المعرض مستويات عالية من المعاملات.

وبإمكان الزوار التعرف إلى مجمعات جديدة مميزة منها«لا فونتين» في مصر الجديدة، و«سيتي ستارز الساحل» التي تم تطويرها من قبل شركة «اركو»، وستعرض «بالم هيلز» 20 مشروعا.

وتوقع كليلة أن يجذب معرض «عقارات النيل 2017» نحو 15000 زائر ومن المقرر أن يقام المعرض في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية مستقبلاً.