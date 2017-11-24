4.2 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (وام)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 4.2 مليار درهم كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.2 مليار درهم من خلال 332 صفقة.

فقد شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 965 مبايعة بقيمة ملياري درهم منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة مليار درهم و859 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم أيضا.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 335 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت «منطقة اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 132 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.2 مليار درهم منها 138 رهن أراض بقيمة 1.9 مليار درهم و194 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 700 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 145 مليون درهم.