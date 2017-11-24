عاطف عبدالله (لندن)

قالت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، إن مشروعي «إكسبو 2020» الذي يجري تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة و«نيوم» في المملكة العربية السعودية، سيغيران وجه المنطقة العربية بأكملها، من حيث تأثيرهما الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

وأوضحت في حوار لـ «الاتحاد» بمقر الغرفة في العاصمة لندن، أن هذين المشروعين، هما ما تحتاجه الدول العربية لتصل إلى الازدهار الصناعي والتجاري الذي تطمح إليه، مؤكدة أن المشروعات والأحداث الكبيرة تنعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتصنع نموذجاً غير اعتيادي لقطاع الأعمال.

وأضاف الشعيبي، وهي أول امرأة عربية تترأس غرفة التجارة، أن المشروعين مفخرة للوطن العربي، وسيكونا فاتحة خير للعديد من الشركات المشاركة فيهما.

الشراكة بين الإمارات والسعودية