ابن فطيس: المركز الأول هدية متواضعة في «عام الخير»

مراد المصري (دبي)

حظي الرامي سيف بن فطيس عضو منتخبنا الوطني ونادي النخبة، والرامية وفاء خميس آل علي لاعبة منتخب الإمارات ونادي الشارقة التي شاركت بدعم من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، باستقبال حاشد ليلة أمس الأول مع عودتهما إلى أرض الوطن من بوابة مطار دبي الدولي، وذلك بعدما توشحا بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية من الأبراج والمسدس على التوالي، ضمن منافسات البطولة العربية الثالثة عشرة، والتي أقيمت في الكويت بمشاركة نخبة من أفضل الرماة العرب.

وكان في استقبالهم، كل من: العميد سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وربيع العوضي نائب رئيس اتحاد الرماية، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعبدالله بن يعقوب الزعابي أمين عام اتحاد الرماية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية.

وهنأ سيف بن فطيس بطل الإمارات الذهبي قيادة الدولة وحكومة وشعب الإمارات بما حققه، مؤكداً أن المركز الأول هو أقل هدية يقدمها إلى الدولة، مشيراً إلى أن تربع الإمارات على مستوى العالم العربي جزء من تميز الرماية في المحافل الخارجية بفضل الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب السمو الشيوخ لأبنائهم في المجالات كافة.

وقال بن فطيس، إن المستوى العام للبطولة كان مرتفعاً، موضحاً أن الصعوبات كانت كبيرة بسبب تقلب الطقس والبرودة التي أثرت كثيراً في الصحة، ولكن برغم ذلك نجح في المحافظة على المركز الأول عربياً والظفر بالميدالية الذهبية.