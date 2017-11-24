«غرفة الشارقة» تنهي مشاركتها في مهرجان ريادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

أنهت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركتها في أعمال النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» تحت عنوان «أيقظ روحك الريادية»، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» والذي اختتم أعماله أمس الأول في نادي الشارقة للجولف والرماية.

حيث شاركت الغرفة بجناح خاص للتعريف بالخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال في الإمارة، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المشاريع الريادية والابتكارية لدى رواد الإعمال والعمل معهم عن كثب ودعمهم في مجالات التدريب والـتأهيل والتمويل.

وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن غرفة الشارقة تتطلع بشكل مستمر للمشاركة في جميع الأحداث التي تدعم رواد الأعمال الشباب، وجاءت مشاركتنا في هذا المحفل المهم الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» للترويج لما تقدمه الغرفة من دعم لرواد الأعمال ومساعدتهم على دخول سوق العمل وتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة إلى المستثمرين الشباب من داخل وخارج الدولة، وتعريفهم بالفرص المتوافرة في مختلف القطاعات العاملة في إمارة الشارقة، وتحفيزهم على التميز والعطاء في تحقيق التنمية والرخاء وازدهار المجتمع.

من جهتها، قالت منى عمران مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشارقة إن الغرفة تتطلع باستمرار للتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات والشارقة في سبيل دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تنفيذ مشاريعهم المبتكرة والعمل على تحسين قدرات رواد ورائدات الأعمال الشباب الراغبين في تأسيس وتوسيع مشاريعهم.